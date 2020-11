Das geht sogar in diesem Jahr, wo wegen der Corona-Probleme so vieles andere nicht möglich ist. Man ist an der frischen Luft und kann gut Abstand halten.

Zudem machen sich manche Leute mit dem Schmücken ihres Hauses sehr viel Mühe. Einige sind sogar weit außerhalb ihrer Wohnorte bekannt. Josef Glogger aus dem Bundesland Bayern etwa hat in seinem Garten eine Krippe mit fast 30 000 Lichtern aufgebaut. "Alles in warmem Weiß, kein Bling-Bling", sagt er. Andreas Krause aus der Stadt Duisburg mag es dagegen bunt und blinkend. Für den Aufbau nimmt er sich sogar zwei Wochen Urlaub!