Polizisten haben in einem Wald Leute aus den Bäumen geholt. Die wollen verhindern, dass der Wald abgeholzt wird. Foto: Andreas Arnold/dpa

Doch das wollen einige Umwelt-Aktivisten nicht. Seit über einem Jahr halten sie sich in dem Forst auf. Dort versuchen sie zu verhindern, dass die Bäume gefällt werden. Hierzu klettern einige Aktivisten auf Bäume. Andere bauten etwa Hindernisse auf Waldwege.

Die Polizei räumt diese gerade wieder fort, damit die Arbeiten beginnen können. Doch die Protestierenden bauen kurzerhand neue auf. Am Mittwoch waren mehrere hundert Polizisten in dem Waldstück. Schon wieder stießen sie auf neue Barrikaden. "Das ist in unseren Planungen mit drin, dass es hier immer wieder neue Aktionen gibt", sagte ein Polizeisprecher.