In einer Film-Szene erzählt sie, dass sie lieber im Bett ihrer Eltern schläft. Denn sie fürchte sich vor Monstern in ihrem Zimmer. In einem anderen Ausschnitt steht sie dagegen furchtlos vor Tausenden Menschen auf der Bühne und feuert sie an. Beides ist in einem neuen Film über die Musikerin Billie Eilish zu sehen. Ganze 144 Minuten ist der lang.