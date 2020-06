Unter welchen Bedingungen keimt euer Kressegärtschen am besten? Foto: dpa

Rhein-Neckar. (hol) Unsere heutige Aufgabe kommt von Stefanie Neumann, Biologielehrerin am Kurpfalz-Gymnasium in Schriesheim.

Der Frühling hat begonnen! Draußen grünt und blüht es und die warmen Sonnenstrahlen bringen Samen zum Keimen und Pflanzen zum Wachsen. Doch was braucht ein Same noch, damit er keimen kann?

Macht dazu ein kleines Experiment. Ihr braucht dazu Kressesamen und etwa sechs Schälchen, zum Beispiel Deckel von Gurkengläsern oder Topfuntersetzer.

Im Garten gibt es Licht, Luft, Wärme, Wasser und Erde. Daher kann man vermuten, dass Samen all diese Faktoren zum Keimen benötigen. Forscher nennen eine solche Annahme "Hypothese". Diese sollt ihr nun überprüfen.

Euer erstes Schälchen ahmt die Bedingungen im Garten nach: Füllt etwas feuchte Erde hinein, streut die Samen darauf und stellt das Gefäß an einen warmen, hellen Platz in der Wohnung. Feuchtet das Schälchen täglich an, damit die Samen nicht austrocknen. Das ist euer Kontrollexperiment.

Bei allen anderen Schälchen lasst ihr jeweils einen Faktor weg: Sät z. B. die Kressesamen auf Watte statt auf Erde, verzichtet auf das Gießen, stellt das Schälchen an einen dunklen Ort, in den Kühlschrank oder verringert mithilfe einer Plastiktüte die Luftzufuhr.

Notiert euch nun täglich etwa zur gleichen Zeit, was mit den Samen geschieht. Wer besonders wissenschaftlich vorgehen möchte, misst auch noch das tägliche Wachstum der Kressepflanzen und zeichnet aus den Werten ein Kurvendiagramm. Zusätzlich könnt ihr eure Pflänzchen für ein paar Tage seitlich zum Licht oder über Kopf aufstellen und schauen, was geschieht.

Und wenn eure Experimente beendet sind und ihr wisst, was Samen wirklich zum Wachsen brauchen, könnt ihr mit der Kresse ein Ostergärtchen gestalten, in dem zum Beispiel ein Spielzeughase hoppelt. Viel Spaß!

