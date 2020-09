... erblickte das Licht der Welt in Heidelberg, als am 8. September 1996 Tennis-Ikone Steffi Graf die US-Amerikanerin Monica Seles im Finale der US Open in zwei Sätzen bezwang. Um seinen Werdegang, der bisher mehr mit Handball als mit Tennis zu tun hatte, zu beschreiben, sollte erwähnt werden, dass er vor, während und nach seines Studiums beim Tagesspiegel, der taz, dem Südwestrundfunk und dem Bezahlsender Sky verschiedene Facetten des journalistischen Schaffens kennenlernte. Nun – seit März 2018 – ist der ehemalige Handballer der Edinger Haie Volontär der RNZ-Sportredaktion und glücklich darüber, sich mit den Themen beruflich auseinanderzusetzen zu dürfen, die ihm auch privat große Freude bereiten.