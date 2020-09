... wollte schon als Zwölfjähriger Journalist werden. Mit der Schülerzeitung fing er an,1998 startete der Student der Politikwissenschaften, Geschich-te und Germanistik dann als freier Mitarbeiter bei der Badischen Zeitung in Freiburg, seit 2005 schreibt er für die RNZ und die Eberbacher Zeitung. Als Redakteur in Eberbach ist Kommunalpolitik sein Thema: "Politik wird von Menschen gemacht – und wo Menschen am Werk sind, muss man genau hinsehen", sagt er. Dabei hat er auch schon das ein oder andere Skandälchen aufgedeckt. Er schreibt aber auch über Theater, Kunst, Musik, wirtschaftliche Themen und Lokalsport. Privat geht der Musik- und Filmliebhaber gerne auf Konzerte, macht Yoga, spielt Fußball und experimentiert am Herd.