Anreise: Mit dem Auto über München, St. Johann/Tirol, Kitzbühel, über den Thurn-Paß und Mittersill bis Neukirchen, 520 km, sechs bis sieben Stunden. Mit der Bahn: Mit dem EC über München und Salzburg bis Zell am See, weiter mit dem Regionalzug nach Neukirchen (mit der Nationalpark-Sommercard kostenlos), etwa acht Stunden.

Übernachten: Das Hotel Gassner in Neukirchen, Telefon 00 43/65 65 62 32, ist ein familiengeführtes Wander- und Wellnesshotel. Die Zimmer sind großzügig und komfortabel, der 1200 qm Spa-Bereich mit Hallenbad, diversen Saunen und Badeteich lässt keine Wünsche offen. DZ ab 120 Euro, incl. Frühstücksbuffet, 5-Gang-Abendessen, kostenlosen alkoholfreien Getränken sowie Tee und Kaffee. Zum Hotel gehören auch ein charmantes Baumhaus für zwei Erwachsene und bis zu drei Kindern sowie ein Bauernhaus für bis zu zwölf Personen (www.hotel-gassner.com).