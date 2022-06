Anreise: Am besten mit dem Auto zur Gondelbahn und bei der Bergstation weiter mit dem Sessellift. Der Flughafen Ljubljana ist nur 30 Kilometer entfernt, Direktflüge gibt es etwa ab München oder Frankfurt/Main. Von Ljubljana fahren Busse nach Kamnik, dort kann man umsteigen in Busse zur Talstation. Infos zur Anreise unter: www.velikaplanina.si/de/uber-uns/wie-finden-sie-uns/

Einreise: Ohne Corona-Einschränkungen möglich.

Touren mit dem jungen Hirten Žan sowie Infos zu Übernachtungen auf der Velika planina: www.ifeelalps.com

Imbisshütte & Übernachtung in einer Hütte: Miha und Julia Slapnik vermieten nicht nur Hütten an Touristen, sondern führen auch die Sladki kot, eine Imbisshütte mit regionalen Produkten und süßen Snacks direkt am Hochplateau (www.alpineresorts.si)

Übernachtung auf der Alm: Bettenlager auf der nahe gelegenen Mala planina (www.domzalskidom.si)

Übernachtung im Tal: modernes umweltfreundliches Glamping-Resort im Stil der Hirtenhütte bei Kamnik (www.sloveniaecoresort.com)

Informationen: Slovenian Tourist Board, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana (Tel.: +386 1 589 85 50; E-Mail: info@slovenia.info; Website: www.slovenia.info/de)