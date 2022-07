Infos: Vejer de la Frontera

Reiseziel: Vejer de la Frontera liegt im Süden Andalusiens, unweit der Atlantikküste (Costa de la Luz).

Anreise: Der nächste Flughafen ist Jerez de la Frontera, von dort sind es circa 80 Kilometer mit dem Mietwagen. Vom Airport in Sevilla sind es knapp 170 Kilometer.

Beste Reisezeit: Im Frühjahr und Herbst sind die Temperaturen mild und angenehm, es kann Regen und Wind geben. Die Sommer sind trocken und heiß, durch die Nähe zum Atlantik ist das Klima jedoch immer noch deutlich angenehmer als in Städten im Inland Andalusiens. Informationen: Tourismusbüro vor Ort an der C. los Remedios 2 am Eingang zum Stadtpark Los Remedios (Tel.: +34 956 45 17 36; Mail: oficinaturismovejer@hotmail.com; Website: www.andalucia.org)