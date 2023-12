Gästeblock schwach besetzt

400 Fans der TSG machen sich auf den Weg in den Borussia-Park, wie Pressesprecher Jörg Bock am Donnerstag mitteilte. Es ist die vorletzte Hoffenheimer Auswärtspartie des Jahres. Am Samstag, den 16. Dezember, findet das Abendspiel bei RB Leipzig statt.

Auf Augenhöhe

In der Statistik haben die Fohlen hauchdünn die Kickstiefel vorne. Von insgesamt 30 Begegnungen konnten sie zehn für sich entscheiden, "Hoffe" siegte neunmal, bei elf Remis. Allerdings spricht die Torstatistik eindeutig für die Borussia (60:47).

Ohne Jordan, mit Respekt

Gladbach-Trainer Gerardo Seoane muss auf Stürmer Jordan verzichten. Der 27-jährige US-Amerikaner hat sich im Training einen Muskelfaserriss zugezogen. Vor 1899 hat Seoane Respekt. "Sie sind sehr homogen und haben einen guten Mix aus Robustheit und fußballerischen Qualitäten."

So wollen sie beginnen

Mönchengladbach: Nicolas - Scally, Elvedi, Wöber - Weigl - Honorat, Reitz, Koné, Netz - Cvancara, Pléa.

Hoffenheim: Baumann - Kabak, Vogt, Akpoguma - Kaderabek, Grillitsch, Skov - Kramaric, Stach - Weghorst, Beier.

Schiedsrichter: Reichel (Stuttgart). awi