Anreise: Triberg ist Haltepunkt der Schwarzwaldbahn, die von Karlsruhe an den Bodensee führt. Vom Bahnhof sind es rund 15 Minuten Fußmarsch in die Innenstadt. Samstags, sonntags und an Feiertagen verkehren Busse zwischen Triberg und dem Elzacher Stadtteil Oberprechtal. Fahrzeit: knapp 30 Minuten.

Übernachten: In Triberg gibt es zahlreiche Unterkünfte, von der Pension bis zum Vier-Sterne-Hotel. In Gästehäusern gibt es das Zimmer ab 70 Euro pro Nacht, im Viersternehotel ab 130 Euro.

Informationen: Schwarzwald Tourismus, Wiesentalstraße 5, 79115 Freiburg (Tel. 0761/ 896460, Website: www.schwarzwald-tourismus)