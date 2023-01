> Max Ugrai, Academics-Center: "Es sind solche Spiele, die eine Saison auch ins Positive drehen können, weil man unheimlich viel Kraft aus so einem Sieg zieht. Wir waren nach der Niederlagenserie in einem Loch und haben heute gut gespielt, uns aber auch selbst verschuldet immer wieder in die Bredouille gebracht. Uns als Mannschaft tut die anstehende Pause gut, bevor wir dann wieder ein wichtiges Spiel gegen Würzburg haben."

> Bennet Hundt, Academics-Aufbauspieler: "So ein Spiel begeistert die Fans. Wenn wir die Partie mit dem Team analysieren, sollten wir aber auch schauen, was wir im vierten Viertel gemacht haben. Wir haben eine solide Leistung gezeigt und dann so ein bisschen das Spiel abgegeben – das darf uns künftig natürlich nicht mehr passieren. Wir haben trotzdem gezeigt, was für ein Potenzial wir haben. Mit meinem Einstand kann ich ganz glücklich sein. Ich bin froh, dem Team gleich ein bisschen geholfen zu haben."

> Lars Masell, Trainer Bayreuth: "Es war ein harter Fight. Wir hatten es in der regulären Spielzeit in der Hand, zu gewinnen. Am Ende ist uns die Kraft ausgegangen und Heidelberg hat die wichtigen Würfe getroffen."