sins IV Helmer - gewinnspielkasten

Verlosung

Für das Gastspiel von "Doppelpass – Live" am Mittwoch, 6. Dezember, ab 20 Uhr in der Dr.-Sieber-Halle verlost die Rhein-Neckar-Zeitung drei Mal zwei Tickets. Wer Eintrittskarten gewinnen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Stichwort "Doppelpass" unter Angabe seines Namens und der Telefonnummer bis Montag, 20. November, 12 Uhr, an red-sinsheim@rnz.de. Die Gewinner werden gelost und telefonisch informiert. (fsd)

Info: Tickets für die "Doppelpass"-Livetour gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen der RNZ.