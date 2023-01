> Ihr Werdegang: Dagmar Pfeil, Jahrgang 1972, ist 1994 in den Polizeidienst eingetreten. 2000 folgte der Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst, 2003 der Wechsel zur Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg. Von 2006 an arbeitete sie im Dezernat 11, der Mordkommission. 2015 ging es bei der Kripo in Heidelberg weiter, nun im Arbeitsbereich Amtsdelikte. 2016 folgte der Wechsel in die Führungsgruppe der Kripo. Von 2021 an arbeitete sie als persönliche Referentin des Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Mannheim. Sie darf sich Erste Kriminalhauptkommissarin nennen.

> Ihre Ziele: "Die Leitung des Polizeireviers ist für mich eine neue Herausforderung, der ich mich mit großer Freude stelle. Nicht zuletzt, weil ich mich auf ein Team aus erfahrenen, aber auch jungen, hoch motivierten Kolleginnen und Kollegen verlassen kann. Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger hat für mich dabei oberste Priorität", erklärt sie. "Außerdem sehe ich meine Aufgabe darin, die Werte der Polizei nach außen und nach innen professionell zu vertreten, was auch meinem Amtsvorgänger, Polizeioberrat Holger Behrendt, immer erfolgreich gelungen ist." web