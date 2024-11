pne_feiern2

> Das Programm "Mehr junge Feierkultur" gliedert sich in drei Förderbereiche: "Jugendkultur", "Party" und "Räume". Im Bereich "Jugendkultur" gefördert werden können Projekte von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 27 Jahren – von der Kleidertauschparty bis zum Zirkus. Die Fördersumme pro Projekt liegt hier zwischen 300 und 2500 Euro. Der Bereich "Party" richtet sich an 16- bis 27-Jährige. Die Fördersumme liegt hier bei 2500 bis 10.000 Euro. Ziel des Bereichs "Räume" ist die Förderung von zusätzlichen Räumlichkeiten und Orten für Jugendkultur – mit jeweils 500 bis 20.000 Euro. Über die Anträge entscheiden in der Regel der Stadtjugendring, Jugendgemeinderat und die Nachtbürgermeister, beim Bereich "Partys" wird die Jury ergänzt durch Mitglieder aus Verwaltung, Clubszene, Subkultur und von Heidelberg Marketing.

> Eine virtuelle Antragswerkstatt zum Förderprogramm findet am Dienstag, 3. Dezember, von 18 bis 19 Uhr statt. Darin stellen Stadtjugendring und Nachtbürgermeister Jimmy Kneipp alle Schritte von der Antragsstellung bis zum Verwendungsnachweis vor und helfen bei der Ideenfindung. Anmelden kann man sich im Internet unter dem Link: eveeno.com/sjrantragswerkstatt17. pne