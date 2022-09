Anreise: Die Ostsee ist umweltfreundlich per Bahn erreichbar. Nach Stralsund kommt man mit IC und ICE hin, Zielort für einen Besuch von Zingst ist der Bahnhof Barth. Mit dem Super-Sparpreis kostet das einfache Ticket ab 17,90 Euro (www.bahn.de). Zu den Kranichen geht’s wochentags von Stralsund per Bus mit der Linie 304 nach Groß Mohrdorf. Unabhängig vom Fahrplan ist man mit dem E-Bike. Wer es nicht mitbringen will, kann auch vor Ort mieten.

Vogelbeobachtung: Sehenswert ist die Ausstellung des NABU-Kranichzentrums in Groß Mohrdorf (Lindenstraße 27, geöffnet im September und Oktober täglich 9:30 bis 17:30 Uhr). Ein paar Kilometer weiter steht an den Günzer Seewiesen das täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnete Kranorama: Hier werden Ferngläser und Spektive ausgeliehen und man kann die Tiere beobachten, ohne zu stören. Viele Infos über die Zugvögel und ihren Schutz gibt es auch auf www.kraniche.de

Ausflüge: Der NABU organisiert Exkursionen mit einem Kranich-Ranger zum morgendlichen Abflug der Vögel von ihren Schlafplätzen und zu ihrer Rückkehr (zehn Euro p. P., Buchung im NABU-Infozentrum unter Tel. 038323/805440). Auch vom Schiff aus kann man die Tiere sehen: Zum Rastplatz Pramort an der Ostspitze der Halbinsel Zingst geht es mit der Reederei Zingst (www.reederei-zingst.de), ab den Häfen Barth, Prerow und Zingst startet die Reederei Poschke zu den Inseln Kirr und Oie sowie Prerowstrom und Bülten (www.reederei-poschke.de). Zu Großem Kirr und Pramort startet ab Prerow und Born auch die Reederei Rasche (www.fahrgastschiff-darss.de). Tickets kosten ab 15 Euro.

Übernachten: Das Familienhotel Gut Nisdorf an der Boddenküste hat neben den Zimmern auch zwölf kindgerechte Apartments und bietet Verpflegung mit Bio-Lebensmitteln. Gäste können für Ausflüge ein E-Auto nutzen (www.gut-nisdorf.de). Am Yachthafen Barhöft liegt das Hotel Seeblick zwischen Stralsund und dem Nationalpark (www.hotel-zum-seeblick.de). Auf dem Darß bei Zingst bietet das Hotel Haferland viel Ruhe und eine Gesundheitsscheune mit Sauna (www.hotelhaferland.de)

Weitere Infos: www.nationalpark-vorpommersche-boddenlandschaft.de und Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern, www.auf-nach-mv.de