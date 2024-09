krs-leim-ehret-zur person

> John Ehret wurde am 15. Oktober 1971 geboren. Er wuchs in Mauer auf, besuchte dort die Grundschule und anschließend das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium in Heidelberg, das er 1992 mit dem Abitur beendete. Im Anschluss daran machte Ehret bis Herbst 1993 seinen Zivildienst bei der Evangelischen Stadtmission Heidelberg. Dann absolvierte er ein dreijähriges Studium im Fachbereich Kriminalpolizei an der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Wiesbaden, in dessen Anschluss er als Kriminalkommissar beim Bundeskriminalamt arbeitete. Nach knapp 20 Jahren Polizeidienst in verschiedenen Bereichen und im Ausland wurde Ehret 2012 erstmals zum Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Mauer gewählt und 2020 in diesem Amt bestätigt. Seit 2014 sitzt der parteilose Ehret für die Freien Wähler zudem im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises und ist seit 2020 stellvertretender Vorsitzender seiner Fraktion. Ehret ist verheiratet und Vater eines Sohnes und einer Tochter. Seit 11. Juni ist er Oberbürgermeister von Leimen. lesa