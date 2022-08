Vielfältige Studienmöglichkeiten

Wer mit dem Gedanken spielt, Insektenforschung zum Beruf zu machen, kann unterschiedliche Studienfächer je nach Interessen wählen. In Dresden geht es laut Matthias Nuß mit dem Bachelor "Molekulare Biologie und Biotechnologie" eher in die technische Richtung.

In Jena werde etwa am Institut für Zoologie und Evolutionsforschung untersucht, wie verschiedene Tiere die wichtigsten Aufgaben in ihrem Leben lösen, im sensorischen Labor werden das Verhalten und die Fortbewegung von Insekten erforscht.

In Bonn liege ein Schwerpunkt auf der Molekularen Biotechnologie, der Molekularen Biomedizin sowie der Mikrobiologie. In Würzburg ist die Expertise in der Ameisenforschung zu finden.

Wer sich für ein Studium interessiert, klärt idealerweise für sich selbst, wo die Interessen liegen. Will ich im weißen Kittel im Labor stehen? Will ich auf Exkursion zum Äquator und neue Arten entdecken? Oder möchte ich Verhaltensexperimente durchführen?