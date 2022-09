Tablet-Zubehör

Über den reinen Kaufpreis hinaus sollten Nutzer etwas Geld für Zubehör einplanen. "Damit das Tablet einen Sturz glimpflich übersteht, ist eine Tablethülle geradezu ein Muss", sagt Peter Knaak von der Stiftung Warentest. Zudem bieten die meisten Hüllen praktische Standfunktionen, auf die man nicht verzichten möchte. Bei etwa 15 Euro geht es los.

Etwas mehr kostet ein Eingabestift (Digitizer), der für Grafikprogramme oder handschriftliche Texteingaben nützlich ist. "Dafür sind schnell 100 Euro fällig", sagt Knaak. Allerdings muss das jeweilige Tablet Digitizer auch unterstützen, was eher bei den hochpreisigeren Geräten der Fall ist.

Praktisch sind auch Tastaturen oder Mäuse, die man per Bluetooth mit dem Tablet verbindet. Hier kommen alle handelsüblichen Modelle infrage. In Verbindung mit einer passgenauen Hülle mit Standfunktionen kann ein Tablet so durchaus zum Notebook-Ersatz werden.