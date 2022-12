Gehaltsaussichten

Konkrete Aussagen über den Verdienst von Game-Artists sind schwierig. Sie können je nach Arbeitgeber, Größe des Studios und Berufslevel stark varriieren. Laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit liegt das monatliche Bruttoentgelt für Game-Artists in Deutschland bei rund 3470 Euro. Der Median ist dabei der Wert, der genau in der Mitte einer Datenverteilung liegt. Er gibt somit den Wert an, bei dem die Hälfte mehr verdient, die andere Hälfte weniger.

Ein großer deutscher Spieleproduzent, der im Sommer 2022 seine Gehaltsbänder transparent gemacht hat, gibt für das Berufsbild Game Artist auf dem Level "Regular" Gehälter zwischen 38 000 und 52 000 Euro brutto pro Jahr an.