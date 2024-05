hob_marme-person

Nicole Marmé, 50 Jahre alt, ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Seit 2014 sitzt sie für die CDU im Gemeinderat und ist seit April 2023 auch Fraktionsvorsitzende. Beruflich befasst sich die Physikochemikerin als Professorin im Fachbereich Informatik an der Pädagogischen Hochschule mit der Stärkung von IT- und Digitalkompetenzen von Schülern, wobei ihr die Frauenförderung und die Förderung von Jugendlichen aus prekären Verhältnissen besonders am Herzen liegen. 2016 war Marmé die Landtagskandidatin der CDU Heidelberg, fünf Jahre später wollte sie Bürgermeisterin in Walldorf werden. Solche Ambitionen habe sie nun nicht mehr, sagt sie. Denn sie sei beruflich an ihrem Ziel angekommen. Besonders freut sich Marmé über eine Förderzusage der Klaus-Tschira-Stiftung, mit der sie an allen fünften und sechsten Klassen der weiterführenden Schulen MINT-Zukunftstage anbieten kann. hob