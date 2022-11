Auszug aus der Beschreibung der Vorgänge von Gabriele Holthuis: "Am 18. August 2018, gelangten auf einer Auktion in den USA zwei Tür- oder Schrankgriffe, nach 80 Jahren, erstmals wieder an die Öffentlichkeit. Laut Aussage des Auktionshauses, waren diese einst Teil der Synagoge in Heilbronn. Im Jahr 1938, so hieß es, hatte sie ein damals zwölfjähriges Kind auf seiner Flucht mitgenommen. Dieses Kind war nun in hohem Alter verstorben, und seine Erinnerungsstücke wechselten ihren Besitzer. In einem ersten Schreiben des Auktionshauses aus West Palm Beach vom 13. August, wenige Tage vor der Auktion, heißt es dazu wörtlich: "Haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Paar aus Eisen und Bronze von der Synagoge in Heilbronn, die 1938 von den Nazis zerstört wurde. Es stammt aus Boca Raton, von einem Überlebenden des Holocaust, der erst, vor kurzem verstarb. Er brachte es im Jahr 1938, im Alter von zwölf Jahren, aus Deutschland mit." (bfk)