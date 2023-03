hn soldaetn kasten

Was die auch als "Heldengrab" bezeichnete Grabstelle betrifft, so wird man bei "Wehret den Anfängen" sicherlich "dranbleiben". Die Nachforschungen dazu, wer hier wirklich bestattet wurde, also ob "Helden" oder "nur" junge deutsche Soldaten als "Opfer" der Nazis, haben ergeben, dass darunter auch vier Angehörige der Waffen-SS sind.

Drei von ihnen sind namentlich bekannt. Obwohl der historische Hintergrund um diesen Ort auch von gewisser Tragik ist, ist die Bezeichnung "Heldengrab" fragwürdig. Michael Oschwald hat sich seit Jahren mit diesen historischen Vorgängen beschäftigt, die der Grabstätte zugrunde liegen und die eine weitere Aufarbeitung durchaus notwendig machen. (bfk)