hn hofmann kasten

> Bei der Präsentation der "Kontinuitäten" verwies Susanne Wein auch darauf, dass Hoffmann in den Kriegsjahren (ab 1941) wohl schon als SS-Oberscharführer bei den "Reichswerken Hermann Göring" in Kattowitz zu finden sei – eines der damals größten Unternehmen der Rüstungsindustrie und des Bergbaus.

Sie waren ein Ort erbarmungsloser Ausbeutung von Zwangsarbeitern, Häftlingen aus dem ausschließlich von der SS bewachten, nur 40 Kilometer entfernten Auschwitz. Kaum vorstellbar, dass dies an Hoffmann vorbeiging. In seiner Promotion von 1938 an der Uni Freiburg (zur Landflucht in Südbaden) lässt er mehrfach seine ideologische und tatsächliche Nähe zum NS-Regime einfließen: " … aus eigener Erfahrung als HJ-Führer".

Bei Kriegsende sicherten die Alliierten auch die Unterlagen der Lager, die Nazis waren bekanntlich penible Bürokraten. Auch bei Kattowitz – Einzugsbereich der Roten Armee – landeten sie nicht in den Archiven der Westzonen, sondern bei der Stasi. Diese hielt sie unter Verschluss als bewusstes Erschweren für die Aufarbeitung in Westdeutschland, hat aber schon früh zumindest eine Karteikarte zu Hoffmann angelegt, zugeordnet der Hauptabteilung, in der das Ministerium für Staatssicherheit Kriegsverbrechen Westdeutscher dokumentierte. (bfk)