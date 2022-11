> Heidelberg-Cement, seit September 2022 umbenannt in Heidelberg Materials, zählt zu den global führenden Baustoffherstellern und beschäftigt rund 51.000 Mitarbeiter an etwa 3000 Standorten. Sitz der Hauptverwaltung ist Heidelberg, wo das Unternehmen 1873 auch gegründet wurde.

> Das Zementwerk in Leimen wurde 1896 in Betrieb genommen. Zeitweise waren dort bis zu 1000 Menschen beschäftigt. Seit über 100 Jahren werden im Nußlocher Steinbruch Kalkstein und Mergel durch Sprengungen gewonnen, in Brecheranlagen zerkleinert und mit einer Materialseilbahn als Schotter nach Leimen transportiert. Hier wird das Material mit Zuschlagstoffen wie Quarzsand und Eisenerz vermahlen, getrocknet und bei bis zu 1450 Grad Celsius in Öfen gebrannt. Der so entstandene Zementklinker wird in Silos aufbewahrt und je nach Bedarf mit teils weiteren Bestandteilen zu feinem Zement gemahlen. Künftig wird Leimen zum reinen Mahlwerk, Zementklinker werden aus anderen Konzernwerken angeliefert. 90 von derzeit rund 120 Stellen sollen wegfallen. bmi