> Waldbegehung im Gebiet "Anwande" am heutigen Samstag. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Turnhalle Waldstetten.

> Von Dienstag, 4., bis Sonntag, 9. Oktober, findet die Einwohnerbefragung statt. Die Befragung erfolgt durch persönliche Stimmabgabe in diesem Zeitraum zu folgenden Zeiten und Orten: sonntags von 10 bis 18 Uhr in der Bürgerstube Höpfingen und im Rathaus Waldstetten, werktags (Dienstag bis Freitag) zu den Rathausöffnungszeiten im Rathaus Höpfingen, donnerstags zusätzlich von 16 bis 19 Uhr im Rathaus Waldstetten. Mobilitätseingeschränkte Personen können sich an Gemeinde, Ortsvorsteher oder Gemeinderatsmitglieder wenden (Möglichkeit zur Abholung). Briefwahl ist nur bei begründeten Ausnahmen möglich (Arbeit, Urlaub).

> Am Mittwoch, 12. Oktober, berät sich der Ortschaftsrat zu dem Thema.

> Am Montag, 17. Oktober, entscheidet der Gemeinderat über einen möglichen Einstieg in das Projekt