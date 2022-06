Wer fehle

> Fadime Tuncer war erkrankt. Sie erklärte der RNZ: "Die uns belastende Coronapandemie bleibt weiter aktuell. Ich befinde mich bereits in der zweiten Woche im Krankenstand mit starken Symptomen und natürlich auch in Quarantäne. Sämtliche Termine der laufenden Woche musste ich leider absagen. Am Samstag, bei der Verabschiedungsfeier von Alt-Bürgermeister Höfer nicht teilnehmen zu können, tut mir ganz besonders leid. Gerne hätte ich Höfer als Stadträtin, stellvertretende Bürgermeisterin und Landtagsabgeordnete mit feierlichen Worten verabschiedet. Für mich hätte sich der Kreis geschlossen, da ich bereits in seinem erfolgreichen Bürgermeisterwahlkampf vor 16 Jahren die Wahlkampfleitung übernommen hatte. Es war damals für mich eine sehr prägende Zeit, war es auch der erste Schritt für mich in die Kommunalpolitik. Ich danke Höfer für sein Engagement für seine Stadt und die gute Zusammenarbeit mit ihm."