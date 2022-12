> Der Satiriker Oliver-Maria Schmitt blickt nicht lustig, sondern ernst und ausdrücklich "bedrückt" auf Hanix zurück: "Hanix war das ambitionierteste Stadtzeitschriftprojekt der letzten Jahre im Ländle und im Land. Was Marcel Kantimm, Maike Endresz und Robert Mucha, zunächst digital und dann im Print, an die Leserschaft brachten, suchte seinesgleichen. Ich komme ja viel rum im Land und sah, dass von der Gründungswelle der Stadtzeitschriften und Stadtzeitungen in den Siebzigern kaum noch was übrig geblieben ist, zumeist waren das nur noch bunte Anzeigen- und Terminblätter ohne redaktionellen Anteil. Hanix setzte hier einen neuen Trend, optisch und inhaltlich, und zeigte, dass Innovation und Information Hand in Hand gehen können, gerade in der sogenannten Provinz. Das Blatt entdeckte Geschichten im Alltag und Sensationen im vermeintlich Bekannten, machte die Provinz zum lesenswerten Spektakel. Hanix provozierte, verblüffte, unterhielt und fragte nach – und erschloss sich mit diesem Mix aus Kultur, Politik und Hintergrundinfos eine neue, junge Leserschaft. Eigentlich das perfekte Magazin zur sich gerade neu erfindenden Bildungs-, Innovations- und "Wissensstadt" Heilbronn. Aber gegen sinnlos steigende Papier- und Energiepreise und immer vorsichtiger werdende Anzeigenkunden kam wohl selbst die beste Verlegermannschaft nicht an." (bfk)