Letzter Ausweg Jugendherberge

jus. Die Wohnungsnot der Studierenden machte sich auch im "Hostel Lotte" in der Altstadt bemerkbar. "Wir hatten hier gerade in der ersten Semesterwoche viel mehr Studierende als vor Corona", berichtet Inhaberin Carmen Schmied. Inzwischen lasse der studentische Andrang nach und es verblieben nur noch ein paar internationale Studierende im Gästehaus, "aber noch vor Kurzem war die Situation schlimm und die Verzweiflung wirklich groß", so Schmied. Vor allem fiel ihr auf, dass die Preise für die WG-Zimmer viel höher als früher sind. "Da fragt man sich, wer das bezahlen kann." Sie selbst gibt einen Studentenrabatt in ihrem Hostel, will aber eigentlich Langzeitbewohner vermeiden, "denn das entspricht nicht unserem Konzept". Zudem seien dieses Jahr auch so viele Touristen wie noch nie gekommen, weshalb einige Studierende nur unter der Woche im "Hostel Lotte" wohnen konnten – und am Wochenende wieder zu ihren Eltern fuhren.