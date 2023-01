> Die Lernsituation an der Christiane-Herzog-Schule wurde von Swetlana Zingraf im Dezember 2022 auf der Schulhomepage so beschrieben, dass sich zweimal pro Woche alle Schüler der Russischkurse zum gemeinsamen Lernen treffen, bei dem sich die von russlanddeutscher Abstammung mit ukrainischen Jugendlichen treffen, die "bei uns in der Schule die deutsche Sprache erlernen" und so in Kontakt kommen: "Gegenseitig unterstützen sie sich beim Erlernen der jeweiligen Sprache. Die Russischlerner profitieren von den russischen Sprachkenntnissen der ukrainischen Jugendlichen, und die ukrainischen Schüler werden im Gegenzug beim Erwerb der deutschen Sprache unterstützt. Es wurden Gemeinsamkeiten in den beiden Sprachen entdeckt, sich über Vorstellungen von den beiden Kulturen ausgetauscht, wodurch eine Gemeinschaft entstanden ist." (bfk)