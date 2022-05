> Der Weltlachtag ist immer am ersten Sonntag im Mai. An diesem Aktionstag lachen um 14 Uhr Lachclubs auf der ganzen Welt gemeinsam. Neben den gesundheitsfördernden Aspekten will die Lachyoga-Szene weltweite Freundschaft, Brüderlichkeit und eine positive Grundeinstellung fördern. Um für den Weltfrieden ein Zeichen zu setzen, wurde der Weltlachtag initiiert.

