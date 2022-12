> Wenn der Christbaum weg muss, bietet sich die Sammelaktion der Jugend der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft Sinsheim an: Am Samstag, 14. Januar, bessert der Verein seine Jugendkasse mit dem Sammeln ausgedienter Bäume in der Kernstadt von Sinsheim aus. Wer den Service nutzen will, wird gebeten, den Baum bis spätestens 9 Uhr an den Straßenrand zu stellen und mit einem Adressschild zu versehen, damit die Truppe 1,50 Euro pro Baum kassieren kann. Christbaumschmuck soll vorher entfernt werden, Lametta auch – aber davon war früher sowieso mehr. (tk)