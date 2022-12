> Die Bundesgartenschau in Mannheim findet 178 Tage lang vom 14. April bis zum 8. Oktober 2023 auf dem ehemaligen Spinelli-Militärgelände in Mannheims Nordosten und in Teilen des Luisenparks statt.

> Geplant ist ein buntes Programm mit etwa 5000 Veranstaltungen. Für die Buga 23 wird mit zwei Millionen Besuchern gerechnet. Eine Seilbahn verbindet den Luisenpark und den Spinellipark. Die Buga 23 ist als Experimentierfeld, Blumenschau und Sommerfest konzipiert. Sie ist Gartenschau und Motor für städtebauliche Entwicklung.

> Im Rahmen der Buga wird ein Teil des Grünzugs Nordost realisiert, der rund 230 Hektar Grünflächen bis in die Mannheimer Innenstadt miteinander verbindet. Mehr als 62 Hektar Fläche auf dem ehemaligen Kasernengelände "Spinelli-Barracks" wurden entsiegelt und zur Bundesgartenschau 2023 neugestaltet.