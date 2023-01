Alex Vogel, Academics-Kaderplaner: "Wir hatten von Anfang an alle eine unglaubliche Energie, so auch unser Headcoach. Joonas Iisalo war emotional, hat seine Mannschaft gegenüber den Schiedsrichtern verteidigt und musste dann leider früh gehen. Ich möchte Hylke van der Zweep und Serena Benavente hervorheben, die direkt übernommen und einen guten Job gemacht haben. Diese Niederlage tut weh. Wir haben eine herausragende kämpferische Leistung gezeigt. Das war genau die richtige Reaktion nach der Niederlage in Bamberg. Zum Basketball gehört aber auch, dass man die Würfe trifft."

Joonas Iisalo, Academics-Trainer: "Aus früheren Spielen hatte sich Frust aufgebaut, ich wollte mein Team wissen lassen, dass ich hinter ihm stehe. Gleichzeitig muss ich meine Emotionen besser kontrollieren, wie ich es die ganze Saison über getan habe. Jetzt gilt unsere ganze Konzentration Crailsheim."

Hylke van der Zweep, Academics-Co-Trainer: "Es war eine bittere Niederlage. Wir waren die ganze Zeit im Spiel und haben knapp verloren. Wir haben hart gekämpft und konnten 18 Offensivrebounds holen. Das ist sehr gut für uns. Die Energie hat gestimmt. Mit einer Dreierquote von 16 Prozent ist es aber schwer, ein Spiel zu gewinnen. Aber solche Tage wie heute gibt es auch. Wir konzentrieren uns jetzt auf das nächste Match gegen Crailsheim."

Raoul Korner, Towers-Trainer: Es war eine sehr umkämpfte Partie. Ich fand, dass man uns angesehen hat, dass wir den Sieg mit sehr viel Macht wollten. Dadurch war unser Spiel teilweise ein bisschen kopflos. Wir haben zu viele Offensivrebounds zugelassen und uns selbst das Leben ein bisschen schwer gemacht. Letztendlich haben wir aber einen Weg gefunden, um das Spiel zu gewinnen. Wir wollen langsam wieder ein Momentum aufbauen."