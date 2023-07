___hintergrund

Allerhand geboten wurde übers vergangene Festwochenende zur 750-Jahrfeier in Brombach. Neben dem Festakt am Samstag im Festzelt neben dem Schützenhaus ( siehe weitere Berichte) gab’s am Freitagabend bereits eine bestens besuchte DJ-Night mit Barbetrieb, bei der bis in die Morgenstunden ausgiebig getanzt wurde. Am Samstagabend stand dann Live-Musik mit der Partyband "Mo-Gigs" auf dem Programm. Hits aus Rock, Pop, Oldies und Schlager luden zum Mitsingen und Abtanzen ein. Der Sonntag begann mit einem Frühschoppen, bei dem die Feuerwehrkapelle Waldkatzenbach aufspielte. Für Spiel und Spaß war beim Kindernachmittag mit Hüpfburg, Kinderolympiade und "Gudselstand" gesorgt. (MD)