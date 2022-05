Reiseziel: Der Hegau im Süden von Baden-Württemberg liegt an der Schweizer Grenze zwischen Bodensee, Schwarzwald und Schwäbischer Alb.

Anreise: Mit dem Flugzeug bis Stuttgart, von dort mit dem Leihwagen über die Autobahn A 81 bis Singen. Alternativ nach Zürich oder über Frankfurt zum Bodensee-Airport Friedrichshafen und von dort weiter mit dem Leihwagen. Mit dem Zug bis Singen (Hohentwiel). Von dort weiter mit Regionalbuslinien (www.vhb-info.de).

Reisezeit: Ganzjährig, Hauptsaison ist von März bis Ende Oktober.

Freifahrt mit einer Karte: Mit der Bodenseecard West haben Übernachtungsgäste freie Fahrt mit Bus und Bahn im Landkreis Konstanz und bis ins schweizerische Stein am Rhein. Die Karte ist gültig bei Übernachtungen in Allensbach, Bodman-Ludwigshafen, Gaienhofen, Gailingen am Hochrhein, Moos, Öhningen, Radolfzell am Bodensee, Reichenau, Singen, Sipplingen, Steißlingen und Stockach.

Informationen: Regio Konstanz-Bodensee-Hegau, Obere Laube 71, 78462 Konstanz (Tel.: 07531/ 133040; E-Mail: info@bodenseewest.eu; Website: www.bodenseewest.eu)