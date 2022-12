Doha (dpa) - Sein Team hatte am Freitag überraschend den WM-Favoriten Brasilien aus dem Turnier geworfen und steht nun zum zweiten Mal nacheinander bei einer Weltmeisterschaft in der Runde der besten Vier. 2018 in Russland zogen die Kroaten sogar in das Endspiel gegen Frankreich ein und verloren mit 2:4.

"Das Geheimnis unseres Erfolgs ist unser Zusammenhalt und unsere Geschlossenheit.