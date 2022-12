Al Sadd (dpa) - "Er ist ein sehr guter Strafraumspieler mit einem außergewöhnlich guten Abschluss", sagte Coman am Donnerstag über den inzwischen beim FC Barcelona spielenden Weltfußballer. "Am besten ist deshalb, wenn er gar nicht erst am Ball ist", ergänzte der 26-Jährige lachend: "Aber wir dürfen uns auch nicht nur auf einen Spieler konzentrieren."

Im Fall seines Münchner Clubkollegen