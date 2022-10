BIOGRAFIE

Name: Michael Brandner

Geboren am 22. November 1951 in Augsburg.

Schauspielerische Stationen: Michael Brandner wirkte in zahlreichen Krimis wie "Tatort", "Polizeiruf 110", "Alarm für Cobra 11" und "Wilsberg" mit. Seine komische Seite zeigte er in der RTL-Serie "Die Camper". In dem Doku-Drama "München 72" spielte er den damaligen Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher. George Clooney engagierte ihn 2015 für eine Rolle in seinem Weltkriegs-Drama "Monuments-Men – Ungewöhnliche Helden". Dem breiten Publikum ist Brandner heute vor allem durch seine Rolle als Polizist Reimund Girwidz in "Hubert ohne Staller" bekannt. Brandner ist außerdem Mitgründer und war bis 2019 Vorsitzender des Bundesverbandes Schauspiel. Die Organisation vertritt die Interessen von Schauspielern in Deutschland und zählt mehr als 3500 Mitglieder.

Buch: "Kerl aus Koks", List Verlag, 336 Seiten für 23,99 Euro.

Privat: Michael Brandner lebt mit seiner Frau Karin – sie arbeitet als Schauspielagentin – in München.