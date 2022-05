BIOGRAFIE

Name: Christiane Hoffmann

Geboren am 25. Mai 1967 in Hamburg.

Werdegang: Christiane Hoffmann verbringt ihre Kindheit und Jugend in Wedel bei Hamburg. Zum Studium geht sie erst nach Freiburg und belegt dort an der Albert-Ludwigs-Universität die Fächer Slawistik und Osteuropäische Geschichte. Später wechselt sie an die Staatsuniversität Leningrad