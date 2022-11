BIOGRAFIE

Name: Nicolas Fromm

Geboren 1986 in Frankfurt am Main.

Werdegang: Fromm macht ein deutsch-französisches Abi an der Ziehen-Europaschule in Frankfurt/Main. In Paris studiert er an der renommierten "Sciences Po", dem Institut für politische Studien. Er promoviert in Hamburg an der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr. Seit 2014 unterrichtet der Politikwissenschaftler dort. Thema seiner Doktorarbeit ist die katarische Mediationspolitik.

Aktuell: "Katar. Sand, Geld und Spiele", C.H. Beck, 170 Seiten, 16,95 Euro.

Privat: Nicolas Fromm lebt in Hamburg.