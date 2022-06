Anreise: Marburg liegt in Mittelhessen, etwa 90 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main. Am Bahnhof halten Fern- und Regionalzüge. Von dort sind es etwa zehn Gehminuten in die Unterstadt.

Übernachten: Es gibt Unterkünfte jeder Preisklasse - vom Boutiquehotel im Fachwerkbau bis zum Vier-Sterne-Wellnesshotel.

Jubiläum: Marburg feiert 2022 das 800-jährige Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen. Infos: www.marburg800.de

Behring-Route: Zwölf Stationen beleuchten das Leben und Wirken des Forschers. Der naturwissenschaftliche Spaziergang beginnt am Bahnhof, führt zur ehemaligen Privatvilla Emil von Behrings, zum Mausoleum und endet in der Nähe des Landgrafenschlosses. Unter anderem im Rathaus gibt es eine kostenlose Broschüre für den Weg. Sie lässt sich über die Website www.marburg.de auch kostenlos herunterladen.

Informationen: Marburg Stadt und Land Tourismus, Erwin-Piscator-Haus, Biegenstraße 15, 35037 Marburg (Tel.: 06421/ 99120; E-Mail: info@marburg-tourismus.de; Website: www.marburg-tourismus.de)