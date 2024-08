Zur Person

> Patrick Lange (37) geht beim Ironman Frankfurt (Sonntag; 6.25 Uhr) mit der Startnummer 1 ins Rennen. Der gebürtige Hesse, der inzwischen in Salzburg lebt aber noch für DSW Darmstadt startet, hat als zweimaliger Hawaii-Sieger hochkarätige Konkurrenz bei der 22. Auflage, zu der sich auch Kristian Blummenfelt aus Norwegen als Ironman-Weltmeister 2021 und Matt Hanson aus den USA als Führender Ironman Pro Series angekündigt haben. Los geht es mit 3,8 Kilometer Schwimmen im Langener Waldsee, weiter mit 178 Kilometer Radfahren auf zwei Runden, ehe noch ein Marathon am Mainufer auf 3000 Starter wartet. Insgesamt kämpfen rund 90 Männer-Profis nicht nur um den Europameisterschaftstitel, sondern es werden auch die letzten sechs Qualifikationsplätze für den Ironman Hawaii am 26. Oktober vergeben. fh