Zur Person Patrice

ZUR PERSON

Gaston Patrice Babatunde Bart-Williams wurde am 9. Juli 1979 in Köln geboren. Sein Vater stammt aus Sierra Leone, seine Mutter aus Deutschland. Aufgewachsen in einem multikulturellen Haushalt, lernte Patrice auch als Songwriter, Brücken zu schlagen. Aus Reggae, Soul, Hip-Hop, Rock, Blues, R’n’B und Funk formte er einen Stil, der ihn seit dem Erscheinen seines Debütalbums "Ancient Spirit" (2000) zum internationalen Star machte. Patrice hat unter anderem Features mit Joy Denalane, Selah Sue, Max Herre, Samy Deluxe, Cro und Curse aufgenommen und arbeitet auch als Musikproduzent. Beim Besuch des damaligen US-Präsidentschaftskandidaten Barack Obama spielte der Kölner vor 200.000 Menschen an der Berliner Siegessäule.