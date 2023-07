> Name: Alexander Weinlein

> Alter: 52

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen

> Beruf: Koch

> Mitglied in diesen Vereinen: Herz statt Hetze NOK, SPD Buchen, Förderverein des TSV 1863 Buchen, Lebenshilfe Buchen und Umgebung, Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Buchen, Förderverein des DRK-Kreisverbands Buchen, Vivio, Frauen- und Kinderschutzhaus, Eine Welt e. V./Weltladen Buchen

> Das mag ich besonders an Buchen: Die meisten Menschen in Buchen machen es möglich Traditionen und Moderne bunt zu vernetzen. Kreativität und Ideenreichtum bereichern Buchen in vielen Aktivitäten. Ich liebe eine Runde durchs Städtle, genauso wie eine Tour durch Wald und Wiesen.

> Das fehlt in Buchen: ein Campusgelände rund um die Schulen, ein Friedwald und Geschwindigkeitskontrollen

> Mein Lieblingsplatz: Das ist nicht einfach. Es gibt zwei: auf meinen kleinen Fahrrad bei einer meiner üblichen Buchen-Runden und zu Hause.