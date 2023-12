> Name: Zoea Alkablawi

> Alter: 34

> Heimatort: Syrien

> Wohnort: Buchen (seit sieben Jahren)

> Beruf: Schulbetreuerin in der Wimpina-Grundschule und Übersetzerin im Rathaus

> Mitglied in diesen Vereinen: Mehrgenerationshaus: Dort gibt es ein Frauencafé, wo ich Frauen mit verschiedenen Nationalitäten kennengelernt habe. In diesem Haus finden viele Aktivitäten für junge und alte Leute statt wie Kochen oder Handarbeit

> Das mag ich besonders an Buchen: Das ruhige Ambiente, die freundlichen Menschen und die kooperative Atmosphäre sind das, was ich in Buchen am meisten schätze.

> Das fehlt in Buchen: Ich denke, dass es eine kleine Stadt ist, aber sie bietet alles Notwendige wie Einkaufsmöglichkeiten, Unterhaltung und Einrichtungen. Meine Kinder gehen gerne ins Kino, daher denke ich, dass es an einem Kino fehlt.

> Mein Lieblingsplatz: Die Altstadt – und zwar bei jedem Wetter. Dort gibt es jedes Jahr einen Flohmarkt und einen Weihnachtsmarkt, die ich gerne mit Familie und Freunden besichtige.