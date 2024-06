> Name: Wolfgang Schwab

> Alter: 67

> Heimatort: Unterneudorf

> Wohnort: Unterneudorf

> Beruf: Ortsvorsteher/Rentner

> Mitglied in diesen Vereinen: Heimatverein Unterneudorf, Freiwillige Feuerwehr Unterneudorf, TSV Buchen, Deutsches Rotes Kreuz Buchen

> Das mag ich besonders an Buchen: das Vereinsleben, das gute Miteinander sowie die Stadt selbst mit ihren guten Einkaufsmöglichkeiten

> Das fehlt in Buchen: nur der ärztliche Notfalldienst

> Mein Lieblingsplatz: an der Schutzhütte Richtung Hollerbach, am Rundweg/Feldweg mit Blick auf Unterneudorf und zuhause bei der Familie, in unserem Garten, auf dem Balkon und auf der Terrasse