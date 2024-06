> Name: Wolfgang Lindenmaier

> Alter: 66

> Heimatort: Waldhausen

> Wohnort: seit Geburt Waldhausen (von 1977 bis 1981 Laudenberg)

> Beruf: Rentner

> Mitglied in diesen Vereinen: SV Rot-Weiß Waldhausen, Vorsitzender beim Förderverein des SVW, DLRG, FG "Klingemänner", DAV Buchen, Naturfreunde Neckarmühlbach

> Das mag ich besonders an Buchen: Buchen und seine 13 Stadtteile liegen in einer herrlichen Landschaft mit vielen Möglichkeiten zum Wandern und Radfahren.

> Das fehlt in Buchen: In Waldhausen müssen wir für alle Besorgungen fahren (am liebsten mit dem Fahrrad). Hier fehlt mir eine Begegnungsmöglichkeit für alle Einwohner: das leerstehende Gasthaus "Zum Engel" wäre eine reizvolle Möglichkeit. Die Kernstadt Buchen selbst bietet alles für den täglichen Bedarf. Ein innerstädtisches Radwegenetz in Buchen würde ich sehr begrüßen.

> Mein Lieblingsplatz: Zusammen mit meiner Frau zu Hause auf unserem Balkon bzw. in unserem Garten sowie mit ihr zusammen durch unsere herrliche Natur zu wandern und zu radeln. Bei unseren Kindern und Enkelkindern, die leider alle nicht in der Region wohnen (Höllstein, Berlin, Lützelsachsen).