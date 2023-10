> Name: Ulrike Berger

> Alter: 54

> Heimatort: Böblingen sowie Buchen(1974–1992)

> Wohnort: Buchen (seit Juli 2022)

> Beruf: Operndramaturgin im Vogtlandtheater Plauen-Zwickau, seit Juli 2022 Pflegezeit der Eltern in Buchen

> Mitglied in diesen Vereinen: noch keine

> Das mag ich besonders an Buchen: Ich schätze besonders die gemütliche Innenstadt, den Wochenmarkt, das Open-Air-Kino, die neuen Wanderwege und die Eisdiele. Besonders gefällt mir aber, wie offen sich Buchen entwickelt hat. Es gibt Kulturangebote jeder Art sogar mit überregionaler Ausstrahlung wie Café del Mundo. Ich liebe es, in den Einzelhandelsgeschäften einzukaufen, weil man hilfsbereit, sehr freundlich und kompetent beraten wird und alles bekommt, was man braucht und will.

Vor allem bin ich dankbar und gerührt, wie unglaublich schnell und unkonventionell man in Not- und Krisensituationen (wie in den letzten Monate) von Mitbürgern, seitens der Ärzteschaft, des Krankenhauses, der Pflegedienste, der DRK oder der Fachgeschäfte praktische Hilfe und Rat erhalten haben. Das kenne ich weder aus Berlin noch aus Zwickau.

> Das fehlt in Buchen: Was ich sehr vermisse, nachdem ich jetzt extra nach Heilbronn und Walldürn dafür musste: ein Kino, das nicht nur die Blockbuster spielt. Das Café "Riesen" und ein bewirtschaftetes "Ross", z.B mit einem indischen Restaurant, wären ebenfalls wünschenswert. Für mein Homeoffice wäre ein Kopierladen, in dem man selbst kopieren und ausdrucken kann, sinnvoll.

Ebenfalls wichtig: eine funktionierende Bahnanbindung Richtung Stuttgart, auch am Wochenende nach 17 Uhr. Und ganz besonders: eine Arbeitsstelle, bei der ich mich als Kulturschaffende einbringen könnte, dann würde ich sofort dauerhaft wieder hierher ziehen.

> Mein Lieblingsplatz: Hollersee, Hasenwäldle, Galgen, Wartturm, Marktstraße.