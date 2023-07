> Name: Tobias Kleinert

> Alter: 45

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen

> Beruf: Arbeiter

> Mitglied in diesen Vereinen: bei der Lebenshilfe-Musikband "Happy Tones".

> Das mag ich besonders an Buchen: Hier gibt es alles, was ich brauche, und ich kann überall mit dem Fahrrad hinfahren: in meine Werkstatt, zu den Einkaufsmöglichkeiten, Kirche, Schwimmbäder, Fußballplatz. Außerdem gibt es jede Menge nette Menschen, mit denen ich mich unterhalten kann!

> Das fehlt in Buchen: Mir fehlt nichts, aber meine Mutter sagt, ihr fehlt ein Fischgeschäft!

> Mein Lieblingsplatz: im Sommer das Waldschwimmbad und sonntags der Fußballplatz!